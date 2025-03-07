Подводная феерия дайвера и фотографа Джейсона Вашингтона

Фотограф и дайвер Джейсон Вашингтон (Jason Washington) живет и работает на Каймановых островах. Этот уголок Карибского бассейна считается настоящей Меккой у любителей и профессионалов подводного плавания.
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