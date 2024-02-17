В школах Челябинска третий день подряд отменяют занятия

В Челябинске из-за мороза отменили занятия для большинства учащихся первой смены. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 17 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся 1-9 классов первой смены.