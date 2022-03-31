Посол Нигерии в РФ Шеху сообщил о готовности республики продавать газ странам, в которых на него будет спрос

Нигерия готова продавать свой газ любым странам, в которых будет спрос на голубое топливо. Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху прокомментировал возможность замены поставок российского газа в страны ЕС в случае их отказа рассчитываться за энергоресурсы в рублях.