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Посол Нигерии в РФ Шеху сообщил о готовности республики продавать газ странам, в которых на него будет спрос

Посол Нигерии в РФ Шеху сообщил о готовности республики продавать газ странам, в которых на него будет спрос

Нигерия готова продавать свой газ любым странам, в которых будет спрос на голубое топливо. Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху прокомментировал возможность замены поставок российского газа в страны ЕС в случае их отказа рассчитываться за энергоресурсы в рублях.

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