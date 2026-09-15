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Царьград

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Опрос «Сравни»: 69% русских хотят ограничить соцсети перед сном

Опрос «Сравни»: 69% русских хотят ограничить соцсети перед сном

Исследование маркетплейса «Сравни» показало, что 69% русских хотели бы снизить время, проводимое в соцсетях перед сном.

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