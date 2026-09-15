Опрос «Сравни»: 69% русских хотят ограничить соцсети перед сном

Исследование маркетплейса «Сравни» показало, что 69% русских хотели бы снизить время, проводимое в соцсетях перед сном.
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"69% русских хотят" ? А татар, чувашей, удмуртов, марийцев, якутов не хотят? Либо ИИ теперь статейки пишет, либо заграница.