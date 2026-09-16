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Царьград

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Армения разгромила Барбадос 4:0 на старте шахматной олимпиады

Армения разгромила Барбадос 4:0 на старте шахматной олимпиады

В Самарканде стартовала 46-я Всемирная шахматная олимпиада. В первом туре мужская сборная Армении не оставила шансов команде Барбадоса, добившись разгромной победы со счетом 4:0.

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