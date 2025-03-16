Минобороны показало, как военные ВС России освобождали Малую Локню

Минобороны РФ Минобороны РФ разместило видео боевой работы подразделений 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север", которые во время наступления освободили населенные пункты Новая Сорочина, Старая Сорочина и Малая Локня в Курской области.
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