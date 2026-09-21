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Рязанские новости

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По предварительным подсчетам голосов Липкин лидирует на довыборах в Рязгордуму по округу №14

По предварительным подсчетам голосов Липкин лидирует на довыборах в Рязгордуму по округу №14

Избирательная комиссия по Рязанской области опубликовала предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутата Рязанской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14.

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