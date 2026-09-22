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Гематолог Кузнецов рассказал, как с возрастом меняется иммунитет

Гематолог Кузнецов рассказал, как с возрастом меняется иммунитет

Возраст не щадит органы и ткани, включая кровь и иммунную систему. Они тесно связаны между собой и выполняют ключевую функцию — защиту от внешней агрессии.

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