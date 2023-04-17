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Умер актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров»

Умер актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров»

Умер актер из фильма "Обитаемый остров" Юрий Ашихмин<strong>Умер актер Юрий Ашихмин, известный широкому кругу зрителей по фильму "Обитаемый остров", который был снят по одноименной книге братьев Стругацких.

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