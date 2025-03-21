Курган богат талантами: студентка КТСиТ стала лучшей на олимпиаде профмастерства в УрФО. Фото

Студентка Курганского техникума сервиса и технологий Наталья Кондратьева одержала победу на Открытой олимпиаде профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уральском федеральном округе по профессии «Швея».
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