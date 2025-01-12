Шейк устроила праздник в русском стиле

Бывшая избранница Брэдли Купера на свое 39-летие получила в подарок от друзей необычный торт. Ирина Шейк с дочерью Леей Legion-mediaТот самый торт Соцсети Ирины Шейк Бывшая избранница Брэдли Купера на свое 39-летие получила в подарок от друзей необычный торт: угощение в форме бани, с фигуркой женщины в парной, селедкой с картофелем, солеными огурцами и семечками.