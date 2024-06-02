В том, что мать побирается у магазинов, сын проблемы не видит: «Да скучно ей просто, хобби завела!» — …Нормальная у них семья, на мой взгляд, очень даже обеспеченная, – рассказывает про соседку сорокалетняя Дарья.
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