Происшествия

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В Ульяновске завершено рассмотрение уголовного дела по факту присвоения денежных средств

Следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области и судом установлено, что с августа 2013 года по июнь 2015 года трое бухгалтеров группы строительных компаний, воспользовавшись своим положением, осуществляли хищение вверенных денежных средств, направленных на строительство многоквартирных домов.

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