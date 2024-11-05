NZZ: Маск личным решением помог РФ избежать атак Украины на Крымский полуостров

Личное решение американского бизнесмена Илона Маска не включать спутниковый интернет Starlink над Республикой Крым позволило российским войскам предотвратить как минимум одну атаку на регион со стороны украинских солдат.
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