В Новгородской области под следствие попал бывший директор спортшколы

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим директором муниципального автономного учреждения дополнительного о .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии