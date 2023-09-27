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В Новгородской области под следствие попал бывший директор спортшколы

В Новгородской области под следствие попал бывший директор спортшколы

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим директором муниципального автономного учреждения дополнительного о .

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