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ГТРК Татарстан

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В Татарстане средняя цена загородной недвижимости выросла на 33%

В Татарстане средняя цена загородной недвижимости выросла на 33%

В Татарстане средняя цена загородной недвижимости увеличилась на 33%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости» По словам Сергея Еремкина, руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», несмотря на снижение спроса на загородную недвижимость в Татарстане на 9% за два года, средняя стоимость загородной недвижимости возросла на 33%.

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