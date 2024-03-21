В Татарстане средняя цена загородной недвижимости выросла на 33%

В Татарстане средняя цена загородной недвижимости увеличилась на 33%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости» По словам Сергея Еремкина, руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», несмотря на снижение спроса на загородную недвижимость в Татарстане на 9% за два года, средняя стоимость загородной недвижимости возросла на 33%.