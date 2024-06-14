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Рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого уровня за пять лет

Рейтинг популярности Макрона достиг самого низкого уровня за пять лет

Президент Франции назначил досрочные выборы в конце этого месяца "Национальное объединение" Марин Ле Пен может выйти вперед Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал до самого низкого уровня за последние пять с половиной лет.

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