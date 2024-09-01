Лунный календарь на сентябрь 2024: благоприятные дни для стрижки, окрашивания, лечения

Каждый месяц Луна проходит пять основных фаз, у каждая из которых есть своя уникальная энергетика. По словам астрологов, в новолуние человек ощущает упадок сил, а в полнолуние — наоборот, повышенную эмоциональность и прилив энергии.
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