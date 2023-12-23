ОБСЕ заявила об отсутствии контактов с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовало заявление, в соответствии с которым не поддерживает с властями Украины контакты, связанные с вопросом о списке «погибших» в Буче.
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