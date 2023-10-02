‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 2 октября, на убывающей Луне довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.
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