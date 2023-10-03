18 нарушений природоохранного законодательства выявили в кстовском Цеху очистных сооружений. О результатах плановой проверки ООО «Экологический инвестор — НОРСИ» сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
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