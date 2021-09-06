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«Свет в конце холодного тоннеля». Читайте, какой будет погода в Петербурге и Ленобласти в ближайшие дни

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал погоде в Петербурге. На температуру воздуха влияет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, поэтому специалист назвал ближайшие дни «светом в конце холодного тоннеля».

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