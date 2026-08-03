В Петропавловске 12-летний подросток на мопеде сбил девочку

В Петропавловске-Камчатском 12-летний водитель мопеда Honda Dio сбил восьмилетнюю девочку 31 июля. Несовершеннолетнему управляющему транспортом без прав маршрутизацию прекратили, мопед конфисковали, а его отца оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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