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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Какой подержанный авто легче всего продать: названы самые популярные машины с пробегом в России

Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», в России по итогам 2024 года произошли существенные изменения в структуре продаж автомобилей с пробегом, в частности, среди «бэушных» иномарок поменялся лидер.

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