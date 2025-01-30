Какой подержанный авто легче всего продать: названы самые популярные машины с пробегом в России

Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», в России по итогам 2024 года произошли существенные изменения в структуре продаж автомобилей с пробегом, в частности, среди «бэушных» иномарок поменялся лидер.
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