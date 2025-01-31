Водитель сбила двух пенсионеров на тротуаре в Иркутске, они в больнице

В Иркутске произошла авария, в результате которой пострадали двое пожилых людей. По информации Telegram-канала Babr Mash, 23-летняя автоледи, управляя Opel Astra, не справилась с управлением и выехала на пешеходную зону.
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