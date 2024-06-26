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Обзор матча Чехия — Турция, группы F на Евро 2024, 26.06.2024

В последнем туре группы F на Евро-2024 26 июня 2024 года в Гамбурге на “Фолькспаркштадионе” встречались сборные Чехии и Турции.

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