СМИ: в России потерялись восемь миллионеров

В лотерею «Столото» выиграли 8 россиян, но не один пока что не обратился за выигрышем Лотерейный бренд, под которым распространяются государственные лотереи в России «Столото», разыскивает 8 победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото».
В лотерею «Столото» выиграли 8 россиян, но не один пока что не обратился за выигрышем Лотерейный бренд, под которым распространяются государственные лотереи в России «Столото», разыскивает 8 победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото».
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