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Избирательные комиссии Сирии начали подсчет голосов на выборах президента

Избирательные комиссии Сирии начали подсчет голосов на выборах президента

Заявки на участие в выборах подали 51 человек, включая семь женщин. В конечном итоге к выборам были допущены лишь три человека — действующий президент Башар Асад, бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Мерии.

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