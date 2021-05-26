Избирательные комиссии Сирии начали подсчет голосов на выборах президента

Заявки на участие в выборах подали 51 человек, включая семь женщин. В конечном итоге к выборам были допущены лишь три человека — действующий президент Башар Асад, бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Мерии.