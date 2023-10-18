Правый министр Израиля Бен-Гвир: в Газу нужно отправлять только тонны взрывчатки

Придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только "сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил".