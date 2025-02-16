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Энциклопедия Техники

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Свежие комментарии

Прошло всего 16 лет

Прошло всего 16 лет

﻿﻿Прежде всего, я хотел бы извиниться перед моими подписчиками за долгое отсутствие публикаций. Дома случился небольшой пожар (я, наверное, напишу о нем подробнее), из-за которого я несколько месяцев не могла вести нормальную жизнь.

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