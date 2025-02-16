Прошло всего 16 лет

Прежде всего, я хотел бы извиниться перед моими подписчиками за долгое отсутствие публикаций. Дома случился небольшой пожар (я, наверное, напишу о нем подробнее), из-за которого я несколько месяцев не могла вести нормальную жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии