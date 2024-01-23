Электромобиль Apple задержится до 2028 года и выйдет без полноценного автопилота

Компания Apple умерила свои амбиции касательно выпуска автомобиля. Если изначально компания собиралась выпустить полностью беспилотную машину, то теперь в планах Apple значится более традиционный электромобиль лишь с продвинутой системой помощи водителю.
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