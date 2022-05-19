Мбаппе озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня

Стал известен формат объявления, которое сделает в воскресенье Килиан Мбаппе. Как ожидается, 22 мая форвард «ПСЖ» объявит о том, где продолжит карьеру: в своем нынешнем клубе либо в «Реал Мадрид».
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