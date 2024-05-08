БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Никитин
    сколько центробанков их будут кормить, столько и смогут.«Мировой полицейс...
  • Valeriy Shershkov
    не простая это работа быть защитником установленного порядка в мире ... что их может заменить ? и как ? в рамках прие...«Мировой полицейс...

Система ПВО Пакистана. Радиолокационные средства контроля воздушного пространства

Система ПВО Пакистана. Радиолокационные средства контроля воздушного пространства

Пакистан входит в элитный клуб стран, имеющих развитую, многокомпонентную, сформированную систему противовоздушной обороны, состоящую из радиолокационных средств, систем боевого управления, зенитных ракетных комплексов средней дальности и истребительной авиации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх