Глава курганского избиркома объяснил низкую явку на выборах

Своим мнением глава регионального избиркома Валерий Самокрутов поделился 19 сентября Председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов предположил, что низкая явка на некоторых участках связана с неинтересными для избирателя кандидатами.
Своим мнением глава регионального избиркома Валерий Самокрутов поделился 19 сентября Председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов предположил, что низкая явка на некоторых участках связана с неинтересными для избирателя кандидатами.
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