Астрономы рассказали о сближении Луны с Юпитером и Венерой

В сентябре Луна дважды приблизится к планетам: 9-го к Юпитеру, 14-го к Венере, сообщил научный сотрудник ГМИК Александр Алексеев.
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