Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен пересчитать баллы командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх - 2022, чтобы бронзовая медаль досталась Канаде, а не России.
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