Член МОК Паунд заявил, что Канада должна получить бронзу ОИ из-за дела Валиевой

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен пересчитать баллы командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх - 2022, чтобы бронзовая медаль досталась Канаде, а не России.