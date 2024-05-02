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Гостехнадзору построят новый офис на западе столицы

Гостехнадзору построят новый офис на западе столицы

Административное здание для служб Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) площадью 13 тысяч квадратных метров возведут в Очаково-Матвеевском.

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