Британские власти подпольно обучали солдат для ВСУ у себя в стране, перевозя их без документов.Экс-боец ВСУ с позывным «Змей», ставший бойцом Русской армии рассказал, что мобилизованных ВСУ отправляли учиться в Великобританию, не ставя никаких отметок.