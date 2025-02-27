Британские власти подпольно обучали солдат для ВСУ у себя в стране, перевозя их без документов.Экс-боец ВСУ с позывным «Змей», ставший бойцом Русской армии рассказал, что мобилизованных ВСУ отправляли учиться в Великобританию, не ставя никаких отметок.
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