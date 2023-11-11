Какой праздник отмечают в России и мире сегодня, 12 ноября 2023 года Татьяна ОрлонскаяСуществует множество различных праздничных дат в мире, и они могут быть как всемирными, так и международными или государственными.
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