Почти 400 тысяч рублей пенсий подопечных присвоила жительница Алтайского края

В 2024 году подсудимая использовала банковские карты и доверенности проживавших в пансионатах людей, чтобы получать их пенсии Жительницу Тогульского района признали виновной в присвоении более 394 тысяч рублей, принадлежавших пожилым людям и инвалидам, а также в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть постоялицы.