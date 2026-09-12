Почти 400 тысяч рублей пенсий подопечных присвоила жительница Алтайского края

В 2024 году подсудимая использовала банковские карты и доверенности проживавших в пансионатах людей, чтобы получать их пенсии Жительницу Тогульского района признали виновной в присвоении более 394 тысяч рублей, принадлежавших пожилым людям и инвалидам, а также в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть постоялицы.
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