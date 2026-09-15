Польский F-16 не узнал украинский МиГ-29 и чуть не уничтожил его Польский F-16 едва не сбил украинский истребитель МиГ-29, ошибочно приняв его за российскую крылатую ракету Об этом сообщил канал "Военный осведомитель" в MAX.