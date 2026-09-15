Польский F-16 не узнал украинский МиГ-29 и чуть не уничтожил его

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Более 15 пунктов за неделю: почему удар по управлению БПЛА важнее уничтожения одного дрона
Российские расчёты ударных беспилотников 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» за первую неделю сентября уничтожили в Харьковской области более 15 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения беспилотных систем с позывным «Сват».
По его словам, по целям работали расчёты БПЛА «Молния-2» и FPV-дронов. RT также передаёт заявление военного о круглосуточном наблюдении российских операторов за маршрутами украинских подразделений на харьковском направлении.
Заявленный результат важен не только количеством поражённых объектов. Пункт управления — это не просто укрытие с аппаратурой: там сосредоточены операторы, связь, средства наблюдения и координация вылетов. Потеря такого узла способна на время выбить из работы сразу несколько расчётов, сорвать разведку маршрутов и задержать подготовку новых ударов.
Охота не за дроном, а за его «нервным центром»
Война беспилотников давно перестала сводиться к соревнованию отдельных аппаратов в воздухе. Сам дрон сравнительно быстро восполняется, но подготовленный экипаж, оборудованная позиция и устойчивая связь требуют времени, маскировки и налаженной логистики. Поэтому выявление пунктов управления становится задачей не менее важной, чем перехват или уничтожение беспилотника на маршруте.
Минобороны России 9 сентября сообщало, что подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» в Харьковской области продолжают поражать блиндажи, пункты управления БПЛА, технику и личный состав ВСУ. Это не подтверждает приведённую ТАСС суммарную цифру, но показывает, что удары по инфраструктуре украинских дроновых расчётов входят в постоянную работу на этом участке.
Для российской стороны такой подход даёт более долгий эффект, чем уничтожение единичной цели: противник вынужден искать новые позиции, переносить оборудование, восстанавливать связь и заново организовывать взаимодействие операторов с подразделениями на переднем крае. В условиях, когда беспилотники используются для разведки, корректировки огня и ударов по технике, даже краткий сбой в этой цепочке может изменить темп боя.
Харьковское направление остаётся зоной борьбы за инициативу
Сообщение о поражении пунктов управления БПЛА подчёркивает характер боевых действий в Харьковской области: здесь противоборство всё заметнее уходит в борьбу за обнаружение, связь и скорость принятия решений. Кто раньше замечает перемещение противника и быстрее передаёт координаты огневым средствам, тот получает тактическое преимущество.
Именно поэтому пункты управления дронами становятся приоритетной целью. Их уничтожение не гарантирует полного прекращения работы БПЛА, однако заставляет украинские подразделения тратить ресурсы на восстановление сети управления и осторожнее использовать позиции операторов.
Цифра «более 15» пока остаётся заявлением командира российского подразделения, переданным ТАСС. Но сама направленность ударов показывает главное: на харьковском направлении борьба идёт уже не только за небо над позициями, а за способность управлять беспилотниками на земле.