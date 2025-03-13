BMJ Open: аквааэробика способствует снижению веса у взрослых с ожирением

Занятия аквааэробикой в течение 10 и более недель подряд могут уменьшить объем талии и способствовать снижению веса, говорится в объединенном анализе данных имеющихся доказательств, опубликованном в журнале открытого доступа BMJ Open.
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