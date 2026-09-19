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Мужчина задушил жену и попытался снять с нее кожу, облив горячим маслом

Мужчина задушил жену и попытался снять с нее кожу, облив горячим маслом

РЕН ТВ В индийском городе Бенгалуру мужчина задушил свою жену после ссоры, а затем облил ее тело горячим маслом и попытался снять с нее кожу.

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