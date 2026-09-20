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«Тоттенхэм» опустился на последнее место в АПЛ после ничьей «Фулхэма» и «МЮ». У команды Де Дзерби 3 поражения и 2 ничьих

«Тоттенхэм» опустился на последнее, 20-е, место в АПЛ по итогам 5-го тура.  В субботу команда Роберто Де Дзерби уступила «Астон Вилле» со счетом 2:3.

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