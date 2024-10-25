Шольц о возможностях ФРГ поставить ВСУ ракеты Taurus: «Это неправильно»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus - это неправильно. Шольц, комментируя информацию о возможностях Германии поставить Вооруженным силам Украины ракеты Taurus назвал неправильным принятие подобного решения.
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