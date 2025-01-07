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Политика как она есть

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Лукашенко заявил, что диктатура в Белоруссии лучше демократии на Украине

Лукашенко заявил, что диктатура в Белоруссии лучше демократии на Украине

Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения рождественского богослужения в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске, передает «БелТА».

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