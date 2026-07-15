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Stripe и Advent International предложили купить PayPal за $53 млрд

Платежный сервис Stripe совместно с частной инвестиционной компанией Advent International направили PayPal предложение о поглощении по цене $60,5 за акцию, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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