Stripe и Advent International предложили купить PayPal за $53 млрд

Платежный сервис Stripe совместно с частной инвестиционной компанией Advent International направили PayPal предложение о поглощении по цене $60,5 за акцию, сообщил Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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