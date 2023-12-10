«Будет гонка что надо»: Белый дом прокомментировал участие Путина в президентских выборах в 2024 году Ольга ВайленкоКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби высказал свое мнение относительно участия Владимира Путина в президентских выборах 2024 года.