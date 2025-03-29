МИД: многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы в Москву

РИА Новости/Светлана Шевченко В списке приглашенных гостей на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая находятся многие главы азиатских государств, заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.
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