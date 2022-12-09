Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Люк Кеннард завершил первую половину матча с «Хит» 3-очковым под сирену

Люк Кеннард завершил первую половину матча с «Хит» 3-очковым под сирену

Форвард «Клипперс» Люк Кеннард стал автором «баззера» в матче с «Хит» (110:115). Кеннард завершил первую половину матча с «Майами» 3-очковым броском под сирену.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх